علي قدورة يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة "هشتكة" مع نور التوت

شوق مطرب المهرجانات علي قدورة جمهوره لعمل غنائي جديد. حيث شارك فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر بالفيديو برفقة نور التوت وإسلام ساسو من داخل الإستوديو ، وعلق قائلاً :"هشتكة ، هنرقص مصر قريباً". والجدير ذكره أن علي قدورة ونور التوت طرحا مؤخرًا أغنية "خايف أموت بكرة" . وتحمل كلمات الاغنية الآتي: "حاسس بظلم كبير والقلب بقا مهتم.. يمكن عشان الخير من الخلق ديا انعدم.. شايف يعيني خراب وبقول مسيرها وبقول مسيرها تروق". يذكر أن أغنية "خايف أموت بكرة" غناء علي قدورة - نور التوت، توزيع زيزو المايسترو، كلمات إسلام المصري.



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