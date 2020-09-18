أخبار الفن| حقيقة استبعاد محمد صبحي لـ عبلة كامل.. الحكاية الكاملة لـ قصة حب العوضي وياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة إلى جمهوره من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الإنستجرام".

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام . Advertisements تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، منشورات تؤكد طرد محمد صبحي لـ عبلة كامل من مسرحية "وجهة نظر"، وأتت ذلك الأخبار بالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل. نشر محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو يصعد الي الطائرة. كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن رد فعل الفنان عمرو دياب، بعد سماعة لـ اغنية "قالي الوداع" للمرة الاولي، وذلك من خلال منشور علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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