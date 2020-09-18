نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي زاهر تروج لحلقتها مع مني الشاذلي في برنامج "معكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة ليلي زاهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ليلي بالصورة برفقة والداها النجم أحمد زاهر من كواليس برنامج "معكم مني الشاذلي".

وشوقت متابعيها للحلقة وكتبت : انتظرونا غداً مع الجميلة مني الشاذلي علي قناة cbc الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن أخر أعمال ليلي زاهر، مشاركتها في بطولة مسلسل "الفتوة" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.