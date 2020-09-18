سارة الطباخ تتسبب في حذف أغنية محمد الشرنوبي.. التفاصيل

حذفت، إحدى شركات الاتصال أغنية الفنان محمد الشرنوبي، "قلبي" ارتاح "من عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد تأكد الشركة من صحة العقد الحصري مع المنتجة سارة الطباخ.

وجاء ذلك ليقين الشركة بعدم أحقية الشرنوبى بالتوقيع علي اي منتج فني او اعلاني منفردا، وان المنتجة صاحبة الحق الوحيد في ذلك وأن ما يقوله بشأن فسخ العقد غير حقيقي.

يشار إلي أن سارة الطباخ قد أصدرت بيانا تحذيريا أمس لكل الشركات بعدم التعامل مع المطرب محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن ما يقوله بشأن فسخ عقده غير حقيقي وإذا حدث ذلك يظهر المستندات والسؤال إذا فسخ عقده لماذا يرفع قضية في المحكمة يطلب فيها فسخ العقد ومازالت متداولة قضائيا ولم يصدر أي حكم فيها ،وتشكر سارة الطباخ كل الصحف والمواقع ووسائل الإعلام علي حرصها الدائم عرض الحقيقية، وتتوجه أيضا بالشكر لشركة الاتصالات على تحركها السريع للحفاظ على حقوق الشركة وتمسك المسئولين بها برد حقوق الغير .