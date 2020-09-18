إنجى شرف تستعيد ذكريات الطفولة: أول عيد ميلاد ليا

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.



مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.



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