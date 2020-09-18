بـ فستان أخضر.. إيمان العاصي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

وظهرت ايمان العاصى بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الاخضر عاري الكتفين واعتمدت على تسريحة الشعر الكيرلى وهو ما تناسب مع إطلالتها الصيفية.

يذكر أن احدث أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.



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