بطن مكشوف.. رولا سعد تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة، وهي ترتدي قميصا مقلما مكشوف البطن ،مع هوت شورت باللون اللبني، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض الماكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.



وكتبت رولا سعد معلقة على صورتها قائلة: "‏‏‏حين تشعر أن الامل مفقود ، تذكر أن صانع الامل موجود...????????????".



وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.



أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.