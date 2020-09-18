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منة جلال تخضع لعملية جراحية خطيرة

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كشفت الفنانة منة جلال، عن خضوعها لعملية خطيرة، "وأخذت منها وقت طويله، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها.

وكتبت منة عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شكرا جدا لكل اللي سأل عليه اول مرة في حياتي اعمل عملية واقعد اكتر من ٣ ساعات لاستصال ورم الحمد الله".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة منه جلال؛ مسلسل "حودايت الشانزليزيه" بطوله النجمة داليا مصطفى، والذي تم عرضه في بدايه العام الماضي وحقق نجاح كبير عقب طرحه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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