حكاية أغنية.. "نشيد الزفاف طلي بالأبيض" ماجدة الرومي غنتها خصيصًا لهذه المناسبة

حكاية أغنية اليوم عن المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، التي حققت نجاحًا كبير وهي "نشيد الزفاف طلي بالأبيض".

“طلي بالأبيض طلي” للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وهي التي غنتها لزفاف إبنتها معبرة بها عن عمق العاطفة والجمال لعلاقة الأم وهي تزف إبنتها بليلة أنتظرتها طوال العمر لتراها بفستانها الأبيض.

أطلقت الأغنية عام 2008، بعد زفاف ابنتها ونالت 4.5 مليون مشاهدة، وحققت نجاحًا ساحقًا.

حققت الأغنية انتشارًا واسعًا في حفلات الزفاف، والأغنية من كلمات نهى نجم، وألحان مندلسون وجان ماري رياشي.

تحولت بعدها لموضة دخل عليها العروسان حتى وقت قريب قبل اكتساح التقليعات الغربية على الأفراح المصرية.