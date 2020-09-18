بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور بإنستجرام

تحرص الفنانة ياسمين صبري التفاعل الدائم مع جمهورها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت ياسمين منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت جميلة كعادتها مرتدية فستان قصير باللون الأخضر ، وانتعلت معه حذاء ذو كعب باللون الأصفر ، وتركت شعرها الطويل منسدلاً ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب خفيف يبرز جمال ملامحها.

وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

