سعد لمجرد لجدته: "ربنا يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي"

وظهر سعد بالصورة برفقة جدته وعبر عن حبه الشديد لها ووجه لها كلمات ملئية بالحب وكتب : فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة ، الله يخليكي لينا ويمتعنا برضاكي.
والجدبر ذكره أن سعد لمجرد طرح مؤخرًا أغنية "عدى الكلام" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 عبر تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".
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