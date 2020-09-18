هكذا أستعاد أحمد خالد صالح ذكري وفاة والده

حيث نشر أحمد خالد فيديو لوالده يتضمن مجموعة صور له ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام .
وعلق علي الفيديو قائلاً :"معمولة بكمية حب وموهبة ومجهود جبار ، رحمة الله عليك وعلي أحبابنا أجمعين يا والدي".
يشار أن الفنان الكبير خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا سيما أنه قدم أعمال فنية تظل خالدة في وجدان المشاهد في العالم العربي بصفة عامة.
والجدير بالذكر إن آخر الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة.
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