نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها في فيلم الشريدة

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها في فيلم الشريدة الذي طرح عام 1980، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".
وكتبت نبيلة عبيد علي الفيديو "فيلم الشريده.. قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار أحمد صالح إخراج أشرف فهمي، فيلم يدافع عن القيم الإنسانية باختلاف الظروف والثقافات .. مساء الورد على عيونكم .. سينما نبيلة عبيد".
يذكر أن آخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان المنقضي.
مسلسل سكر زيادة، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.
وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرين في الاستحواذ عليها.
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