‎يستعد المخرج والمنتج أحمد ثروت للتحضير لعدد من البرامج التليفزيونية الذي سيقوم بإخراجها وإنتاجها في الفترة المقبلة، ومنها برنامج You are the star وهو أول برنامج في إطار اكتشاف مواهب كرة القدم، وبرنامج وسط الناس الذي يسعي لتسليط الضوء علي الكوادر المصرية والعربية الناجحة في كافة المجالات، ويعد تجربته الثانية في الانتاج التليفزيوني.

‎وقال أحمد ثروت، إنه سيتم الافصاح عن تفاصيل البرامج خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في شهر أكتوبر المقبل، ومن إنتاج شركة بيج بيل بورد، ومن المقرر البدء في اذاعتهم خلال شهور قليلة و بدأ فريق الانتاج في التفاوض مع قنوات فضائية مصرية منها قناة النهار. ‎يذكر أن أحمد ثروت قام مؤخرا بإخراج عدد من الحفلات الأونلاين في ظل أزمة الكورونا مثل حفلات مناجاة التي تصدرت ترند رقم واحد علي يوتيوب وتويتر مرتين في أقل من شهر مع المطرب الكبير محمد ثروت والمنشد مصطفي عاطف والمنشد وائل الفشني والفنان أحمد سعد والشيخ إيهاب يونس. ‎كما انتهى أحمد ثروت من تصوير فيلم المرايا وهو من بطولة الفنانة مي سليم وحنان سليمان وعفاف رشاد، وھو فیلم روائي قصیر تدور أحداثة في إطار اجتماعي حول عدد من القضایا التي تمس مفھوم التدین الخاطئ، وتجسد "مي" شخصیة فتاة تدعي "مریم" التي تعاني من مشاكل أسریة منذ طفولتھا، مما جعلھا ترتدي النقاب وتتعرض للعدید من المشاكل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد ثروت يبدأ التحضير لبرامج وسط الناس وYou are the star على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.