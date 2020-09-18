طرح فيلم حظر تجول لـ إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركة فيلهما "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقبل، بدورته الـ 42، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر 2020، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم مصري روائي طويل يتم اختياره للمنافسة بالمهرجان.

وشاركت "إلهام" صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "العرض العالمي الأول لفيلم # حظر_تجول للمخرج أمير رمسيس ، الهام شاهين ، أمينة خليل ، أحمد مجدي ، محمود الليثي والنجم الفلسطيني كامل الباشا ضمن المسابقة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وفيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وتصوير عمر أبودومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

والفيلم يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ بشعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبرها على قضاء ليلتها عند ليلى، والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.