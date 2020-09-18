عمرو دياب يروج لحفلته بالمملكة العربية السعودية

وكتب عمرو دياب تعليقا على حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "حفلة عمرو دياب في جدة يوم "السبت ٢٦ سبتمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي.
يذكر أن الهضبة، قد تعاقد مع المنصة الإليكترونية "نتفليكس"، العالمية وذلك من ضمن نشاطاته الفنية حيث سيقوم ببطولة أحد الأعمال الدرامية.
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