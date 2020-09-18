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عمرو دياب يروج لحفلته بالمملكة العربية السعودية

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روج الهضبة عمرو دياب، لحفلته بالمملكة العربية ، للإحتفال باليوم الوطني السعودي والذي من المقرر يوم 26 سبتمبر المقبل.

وكتب عمرو دياب تعليقا على حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "حفلة عمرو دياب في جدة يوم "السبت ٢٦ سبتمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي.

يذكر أن الهضبة، قد تعاقد مع المنصة الإليكترونية "نتفليكس"، العالمية وذلك من ضمن نشاطاته الفنية حيث سيقوم ببطولة أحد الأعمال الدرامية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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