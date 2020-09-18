خط نجدة الطفل يكشف سبب إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب

وأضاف في مداخلته الهاتفية على قناة "mbc مصر"، في برنامج "الجمعة في مصر" قائلا: "الهدف الرئيسي للمجلس هو حماية "الطفلة من الخطر المعرضة له، معقبا: المجلس أوصى أن في حالة حبس الوالدين تكون الطفلة تحت رعاية الجدة.
وتابع قائلا: "دورنا خلال الفترة القادمة سينحصر على مراقبة الطفلة ومعرفة ما إذا كانت تتعرض للخطر والاستغلال أم لا".
وواختتم حديثه موضحا سبب إخلاء أحمد حسن وزينب قائلا: "قرار إخلاء سبيلهم جاء لمراعاة الطفلة فقط، متابعا: خلال الفترة القادمة سنتواصل مع أهل الطفلة وسنقدم لهم إرشاد أسري وتأهيلي للتعامل مع الطفلة".
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