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خط نجدة الطفل يكشف سبب إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب

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تحدث صبري فواز، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة قائلا أن الفيديو الذي قامو فيه بترويع الطفلة كان من الواجب أن يحاسبو عليه، لأنه يقومو بإستغلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مداخلته الهاتفية على قناة "mbc مصر"، في برنامج "الجمعة في مصر" قائلا: "الهدف الرئيسي للمجلس هو حماية "الطفلة من الخطر المعرضة له، معقبا: المجلس أوصى أن في حالة حبس الوالدين تكون الطفلة تحت رعاية الجدة.

وتابع قائلا: "دورنا خلال الفترة القادمة سينحصر على مراقبة الطفلة ومعرفة ما إذا كانت تتعرض للخطر والاستغلال أم لا".

وواختتم حديثه موضحا سبب إخلاء أحمد حسن وزينب قائلا: "قرار إخلاء سبيلهم جاء لمراعاة الطفلة فقط، متابعا: خلال الفترة القادمة سنتواصل مع أهل الطفلة وسنقدم لهم إرشاد أسري وتأهيلي للتعامل مع الطفلة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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