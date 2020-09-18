آخرهم أحمد العوضي.. نجوم يكشفون قصص ارتباطهم بزوجاتهم على الهواء

عدد كبير من النجوم يحبون دائما الحديث عن زوجاتهم، خلال اللقاءات التليفزيونية، وعن قصة ارتباطهم بزوجاتهم ودورهن في حياتهم، وكان آخرهم، الفنان أحمد العوضي، الذي تكلم عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يذاع علي شاشة "cbc".

1_ أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي في حواره مساء اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"،: " في البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها".

وتابع أحمد العوضي:" في أول مرة قابلتها حطت ايدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".

وأكمل أحمد العوضي:" في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو".

ولفت أحمد العوضي:" فضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".

2_ أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي عن قصة حبه لزوجته النجمة منى زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.

وقال حلمي: "كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها أعمل مخرجا"، مشيرا إلى أن بداية علاقته بها، كانت في أحد الأعمال الفنية.

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وأضاف: "كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي انت هتتجوز منى زكي، ورديت عليه بتريقة، وقلت له: جات لك من فين؟ ولم أهتم بالأمر كثيرا".

وأكمل حلمي: "وقتها كنت بشتغل في قناة فضائية، وجت مكالمة للعمل في أحد الأعمال، وبعد يوم عمل متعب، كنت مرهقا جدا، روحت علشان اجتماع عمل، ووجدت منى زكي ووقتها شعرت بالمفاجأة".

وأردف: "حاولت خلال أول لقاء بيننا الحصول على رقم الهاتف الخاص بها، وبمجرد لما وصلت للمنزل؛ قمت بالاتصال بها كثيرا، لكنها لم ترد على اتصالي، ولما ردت عليا بعد فترة بررت سبب عدم الرد لأن الموبايل وقع".

وتابع: بعد فترة، نشأت بيننا صداقة رائعة جدا ووقتها كنت في بداية مشواري الفني ولا أملك شيئا، وفي إحدى الخروجات؛ ذهبت لكي أتحدث لها عن حبي بشكل صريح، وكان رد فعلها الصحو والجري".

3_ تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عن قصة ارتباطه بزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك من خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.

وقال "تامر" من خلال اللقاء: بسمة صوري كانت في الأوضة عندها وكان عندها كشكول صغير كدة فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا أكني خاطبها وزوجها في المستقبل ولما شوفتها في المغرب كنت في حفلة هناك ورتني بعض الحاجات بس انا مكنتش مركز من الزحمة.

وتابع "تامر": بسمة عندها طاقة حب وصدق ليا مش طبيعية، حتي قالتلي، انا مش هغني تاني، انا كنت عايزة اغني قدامك او عشان اقرب منك.