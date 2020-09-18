ولهان لـ راشد الماجد تحصد 23.7 مليون مشاهدة

حققت أغنية «ولهان» لـ الفنان راشد الماجد، 23 مليونا و752 ألف مشاهدة، مقتربة من المليون الـ 24، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الماضى.

تقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: «تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك».