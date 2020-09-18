ياسمين صبري وسلمى رشيد بنفس الفستان والجمهور يقارن بينهما..صور

ياسمين صبري والنجمة المغربية سلمى رشيد خطفت كل منهما الأنظار بظهورهما بنفس الفستان، مما تسبب في وضع الجمهور للمقارنات بين النجمتين وتحديدا بعدما طرحت النجمة المغربية فيديو كليب جديد لها يحمل عنوان "شلونج" وظهرت فيه وهي ترتدي نفس فستان ياسمين صبري.

ياسمين صبري وسلمى رشيد تظهران بفستان واحد

ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لها وهي ترتدي فستانا باللون الأخضر، إطلالة ياسمين صبري أثارت إعجاب متابعيها الذين أشادوا بظهورها، لكن المفاجأة أن بعد دقائق قليلة من نشر ياسمين صبري لصورتها قامت الفنانة المغربية سلمى رشيد بنشر صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" بنفس الفستان وعلقت على الصورة قائلة: "شلونج" في إشارة منها إلى اسم أغنية "شلونج" التي تتعاون فيها مع المطرب العالمي دون بيغ.

A post shared by (@yasmine_sabri) on Sep 18, 2020 at 7:56am PDT Advertisements

الجمهور يقارن بين إطلالة ياسمين صبري وسلمى رشيد

ياسمين صبري وسلمى رشيد تسبب نشر كل منهما لصورة الفستان في ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق العديد منهم على صورة الفنانة سلمى رشدي وأكدوا أن الفستان الذي ترتديه هو نفس الفستان الذي قامت ياسمين بنشر صورتها به، و رغم المقارنات التي وضعها بعض المتابعين حول أي من النجمتين أفضل في إطلالتها، لكن يبدو أن النجمة المغربية أرادت بنشر صورتها التأكيد على أنها قامت بارتدائه قبل الفنانة ياسمين صبري بدليل إطلاقها لأغنية "شلونج" مع المطرب العالمي دون بيغ، وظهورها في الكليب الجديد بهذا الفستان.

ياسمين صبري تثير الجدل للمرة الثانية بسبب إطلالتها

سلمى رشيد قد أطلقت منذ ساعات فيديو كليب جديد بعنوان "شلونج" مع المطرب دون بيغ، وقد حقق الفيديو عبر القناة الرسمية للفنانة المغربية على "يوتيوب" ما يقارب من 200 ألف مشاهدة حتى الآن ، وظهرت النجمة المغربية في الكليب بنفس الفستان الذي ظهرت به النجمة ياسمين صبري، وتعد هذه دوت الخليج المرة الثانية التي تثير ياسمين صبري الجدل بالفستان الذي تظهر به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أزمة الاتهامات التي وجهت لأمل العوضي بتقليد الفنانة المصرية بسبب نشر الفنانة الكويتية لصورها وهي ترتدي نفس الفستان الذي كانت ياسمين صبري قد نشرت صورة لها من قبل وهي ترتديه في شهر يونيو الماضي.

أمل العوضي ردت على هذه الاتهامات وأكدت أنها أول من قام بارتداء هذا الفستان وذلك خلال فيديو كليب شاركت فيه مع الفنان ماجد المهندس والذي يحمل عنوان "ياللي أحبك موت" حيث كتبت تعليقا عبر حسابها على "انستجرام" قالت فيه: "ارتديت الفستان من شهر 1 في كليب (ياللي احبك موت ) قبل الكل لكن تأخر عرضه لظروف الكورونا ورمضان".