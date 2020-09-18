صور زفاف هبة طوجي وإبراهيم معلوف في فرنسا وإليسا أول المهنئين

هبة طوجي الفنانة اللبنانية احتفلت بعقد قرانها على الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف في فرنسا، وذلك يأتي بعد فترة من الارتباط حيث قرر الثنائي تأجيل الإعلان عن علاقتهما نظرا للأوضاع التي شهدتها لبنان في الشهور الماضية.

زواج الفنانة هبة طوجي من الموسيقي إبراهيم معلوف

هبة طوجي والموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف احتفلا بعقد قرانهما في فرنسا والذي أقيم خلال الساعات الماضية، حيث انتشرت بعض الصور للنجمين من حفل عقد القران، وظهر إبراهيم معلوف وهو يقبل زوجته في أجواء رومانسية، وحتى الآن لم ينشر أي من الثنائي صور من حفل عقد القران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن العديد من متابعيهما قد قدموا لهما التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

Advertisements A post shared by (@etbilarabi) on Sep 18, 2020 at 5:26am PDT

إليسا تحتفل بزفاف هبة طوجي وإبراهيم معلوف

إليسا من أولى النجوم الذين قدموا التهنئة لكل من هبة طوجي وزوجها إبراهيم معلوف بمناسبة زواجهما حيث تمنت إليسا لهما حياة سعيدة فكتبت عبر حسابها على "تويتر" تدوينة قالت فيها: "مبروك الجميلة هبة طوجي، أنا سعيد جدًا برؤية الأخبار السارة عنك في عام 2020! أتمنى لك عمرا من السعادة والحب، وكل التوفيق في حياتك الجديدة مع إبراهيم!". وقد تردد أن الثنائي هبة طوجي وإبراهيم معروف قد ارتبطا منذ عدة اشهر ونظرا للأوضاع التي شهدتها لبنان خلال الأشهر الماضية قرر الثنائي تأجيل الإعلان عن هذا الارتباط.

مسيرة فنية ناجحة لكل من هبة طوجي وإبراهيم معلوف

هبة طوجي قد طرحت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحا ملحوظا والتي من بينها أغنية "روح يا قمر" والتي بلغ عدد مشاهداتها على القناة الرسمية لهبة طوجي على "يوتيوب" أكثر من 466 ألف مشاهدة، هبة طوجي شاركت كذلك خلال الفترة الماضية في مسلسل "هوس" وهو من بطولة كل من الفنان عابد فهد، غريس قبيلي، كارمن لبس، يوسف حداد، والعمل من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

هبة طوجي بدأت مسيرتها الفنية في عام 2011 مع المسرحية الغنائية "دون كيشوت" كما شاركت في عام 2015 بالنسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس" أحلى صوت، وقد تعاونت هبة طوجي مع الموسيقي إبراهيم معلوف خلال السنوات الماضية في أكثر من حفل غنائي حيث يعيش الموسيقى اللبناني في العاصمة الفرنسية باريس منذ سنوات وهو نجل عازف البوق نسيم معلوف ووالدته عازفة البيانو ندى معلوف.