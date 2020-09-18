نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائلة أحمد زاهر تحكي قصة دخولهم "التيك توك" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد زاهر عن كيفيفة قضائه حياته في ظل أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد زاهر عن كيفيفة قضائه حياته في ظل فيروس كورونا المستجد حيث قامو بناته بإقناعه بعمل "تيك توك" قائلا: "زنو عليا أوي والله". وتعجبت منى الشاذلي من رؤيتها لليلى أحمد زاهر قائله: "العيال بتكبر كنت مسمياها بؤلة". ومزح أحمد زاهر مع ابنته متحدثا عن قصة دخوله في الموقع الترفيهي "تيك توك" قائلا: "عملتولي تيك توك من ورايا وقالولي تعال اعمل معانا تيك توك هي وملك"، وتابع قائلا: أن والدتهم قامت أيضا بعمل تيك توك"،"ليه اقلد زمايلي في مشاهدهم وبحب الشيخ مبروك جدا بعشقه، بيموتني من الضحك من كتر حبي فيه عملت ده وتحدثت ليلى أحمد زاهر عن غصبها لوالدتها على دخول موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" قائله: "لبستها روب وحطتتلها فيلتر وقولتلها لازم تعملي تيك توك".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عائلة أحمد زاهر تحكي قصة دخولهم "التيك توك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.