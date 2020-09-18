نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أجدع وأخلص صديق وبينا كيميا".. أحمد زاهر يصف علاقته بمحمد سامي في المقال التالي
وأضاف أحمد زاهر أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" لمنى الشاذلي متحدثا عن محمد سامي قائلا: "محمد سامي بيشوف فيا كل حاجة شايف إني ممكن أعمل أي حاجة وإنه لو إداني أي دور هعرف أعمله".
وأضاف أحمد زاهر واصفا علاقته بمحمد سامي قائلا أن بينهم كيميا رهيبة متابعا حدثه عن محمد سامي: "أخلص وأجدع صديق"، وأنه يفهمه بدون أن يتحدث.
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