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أحمد زاهر وابنته ليلى يكشفان سبب عودتها لعالم الفن وكواليس العمل

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كشف الفنان أحمد زاهر عن سر عودة ابنته ليلى لعالم التمثيل مرة أخرى وذلك عقب أخذه لقرار عدم تمثيلها قبل التخرج ويرجع السبب في ذلك الفنان ياسر جلال والذي أصر على مشاركة ليلى أحمد زاهر معه في مسلسل "الفتوة".

وسرد أحمد زاهر هذه القصة أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي قائلا: " لقيته بيقولي عايز ليلى معايا وهتبقا بنتي ارجوك".

وقالت ليلى أحمد زاهر معبرة عن سعادتها بيوم عرض الفيلم عليها: " كان أحلى يوم في حياتي"، وتابعت متحدثة عن مشهد لها مع أحمد صلاح حسني حيث قام بشدها بقوة وعبرت عن خوفها من هذا المشهد قائله: "قولتله أنا مش قدك لو نفخت فيا هطير".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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