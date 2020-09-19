رامي عياش يطرح كليب أغنيته الجديدة "أنا ثائر" على يوتيوب.. فيديو

"أنا ثائر" هي أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، من كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش.

وظهرت معه في الكليب الممثلة كارمن لبس.

يذكر أن، داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، تعافت مؤخرا من الإصابة التي لحقت بها نتيجة الانفجار.