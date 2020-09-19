بإطلالة بيضاء .. رضوي الشربيني تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

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كما تركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت قائلة: قولت ابيض...يمكن يبقى فال حلو
يارب يكون عجبكم...
تعديل ده جاكت ستان جماعه".
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
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