الارشيف / فن ومشاهير

يارا تزف بشرى سارة للجمهور السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن تحضيرها لأغنية جديدة خاصة ب​العيد الوطني السعودي​، وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات تويتر.

ونشرت مقطع فيديو لها من الإستديو، مشيرة الى ان الأغنية من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز وألحان ابراهيم الغانم.

وعلّقت يارا على الفيديو مشوقة الجمهور بالقول: "اليوم التسجيل بالإستديو غير أغنية انتظروها قريباً جداً خاصّة بالعيد الوطني السّعودي رح تحبّوها كتير كلمات سموّ الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز ألحان ابراهيم الغانم توزيع عباس صبّاح".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يارا تزف بشرى سارة للجمهور السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا