يارا تزف بشرى سارة للجمهور السعودي

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن تحضيرها لأغنية جديدة خاصة ب​العيد الوطني السعودي​، وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات تويتر.

ونشرت مقطع فيديو لها من الإستديو، مشيرة الى ان الأغنية من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز وألحان ابراهيم الغانم.

وعلّقت يارا على الفيديو مشوقة الجمهور بالقول: "اليوم التسجيل بالإستديو غير أغنية انتظروها قريباً جداً خاصّة بالعيد الوطني السّعودي رح تحبّوها كتير كلمات سموّ الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز ألحان ابراهيم الغانم توزيع عباس صبّاح".