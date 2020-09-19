نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين سمير لـ"الفجر الفني": لم أتوقع ردود أفعال الجمهور على دوري في "أمل حياتي".. واستعد لمفاجأة جديدة للجمهور قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ياسمين سمير، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى حكاية "أمل حياتي"، ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه كما أشاد الجمهور به وبفريق العمل الذي شارك بالتمثيل فيه.

وقالت ياسمين سمير، لـ"الفجر الفني"، أن دورها فى حكاية "أمل حياتي"، يعتبر خطوة كبيرة فى مشوارها الفني، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يؤثر فى الجمهور بهذا الشكل كما أعربت عن سعادتها بآراء الجمهور والنقاد.

وأشارت إلى أن التعاون مع حنان مطاوع، فى منتهى الجمال والمتعة، واصفة حنان مطاوع بالشخصية الحنونة والطيبة والمتوضعة، التى تحب الجميع وتساعده.