عمر كمال يقبل يد والدته.. لو موت مش هلاقي غيرك يشيلني.. فيديو

نشر عمر كمال فيديو جديد برفقة والدتة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال وهو يقبل يد والدته قائلا : ربنا بيكرمني ويسترها معايا بسبب تخصيص سجدة دعاء ليا ،ربنا يخليكي ليا و يجعل يومي قبل يومك عشان مفيش غيرك بيسأل عني ويشيلني لما اموت وجاء رد والدتة : نفسي تعيش معايا عشان بتوحشني اوي

وعلق علي الفيديو قائلا : امي حبيبتي

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وكشف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعد غنائهما في تونس.

وقال طارق مرتضى لـ دوت الخليج: "إن عمر كمال وحسن شاكوش ليسا أعضاء في نقابة المهن الموسيقية لذلك لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".

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وأضاف: "هدفنا حماية المهنة الموسيقية وصناعها وليس الملاحقة وما حدث بين نقابة الموسيقيين في تونس ومصر لمحاولة منع الحفل وفقا لبرتوكول بين النقابات ولكنه ليس أمرا إجباريا".

وتابع: نحن مستمرون على موقفنا بمنع غنائهما على الأراضي المصرية ولا تراجع عن القرار".

وكان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تواصل مع نقابة الموسيقيين في تونس في محاولة لمنعهما من إحياء الحفل هناك، وهو ما لم يحدث.