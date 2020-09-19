بجرأة.. رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير

خضعت النجمة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". ظهرت رانيا في الصور بفستان مكشوف الصدر ونالت العديد من التعليقات . من ناحية أخرى شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة

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