عمرو سلامة يشوق جمهوره بفيلم بره المنهج

شارك الفنان عمرو سلامة صورة تجمعه مع فريق عمل "بره المنهج عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرا .وعلق عمرو على الصورة :" لمحة من طبخة بتستوي في الفرن الفيلم من تأليف خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة والفنانة روبي وأحمد أمين وماجد الكدواني وأسماء أبو اليزيد

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