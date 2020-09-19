عاجل.. الظهور الأول للفنانة داليا إبراهيم بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن (صور)

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة داليا إبراهيم، في أول ظهور لها بعد ارتداءها الحجاب واعتزالها الفن.

وانتشرت الصورة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بها وهي ترتدي النقاب، فيما أعرب أخرون عن اتفاقهم معها في الخطوة التي أقدمت عليها.

كانت داليا إبراهيم أعلنت اعتزالها للفن، بتاريخ 22/يونيو/2020، مُشيرة أنها اكتفت بـ40 مسلسلاً، ولم تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ ذلك القرار.

كتبت داليا إبراهيم منشورًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قالت فيه :"قررت الاعتزال، بعد 40مسلسل و7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة شكرًا".