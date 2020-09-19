تريزيجيه يهنئ الأهلي بالفوز بالدوري 42

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وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
-كابتن مصر.
-ربنا يكرمك أن شاء الله .
-حبيبى يا تريزيجية.
وقدم تريزيجيه مستويات متميزة مع أستون فيلا الإنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في انجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.
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