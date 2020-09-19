محمد الشرنوبي يتصدر تريند يوتيوب ب قلبي ارتاح.. فيديو

ما زال الفنان محمد الشرنوبي متصدر لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب بكليب اغنيته قلبي ارتاح ، الذي طرحه امس الخميس . واقترب الكليب من تحقيق مليون مشاهدة بعد وصوله لاكثر من ٥٠٠ الف مشاهدة في ساعات قليلة. ويتضمن الكليب لقطات حية من حفل زفاف محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض والذي اقيم قبل بضعة اشهر بحضور اصدقائهما المقربين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. كما شارك في الكليب فيديوهات قصيرة مسجلة عدد من نجوم الوسط الفني منهم منة شلبي ، احمد مالك و محمد شاهين وغيرهم.

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