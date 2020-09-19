نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استضافته ببرنامجه.. تعرف على رسالة حسن الرداد للإعلامي رامي رضوان في المقال التالي
وشارك حسن، جمهورها بمجموعة صور جديدة له مع رامي أثناء اللقاء، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق الرداد، على الصور قائلًا: "اتبسطت جدًا بالحوار الراقى، الشيك مع ملك الرقى كله، البرنس رامى رضوان، حقيقى حوار مختلف بعيد عن اسئلة البحث عن الترند حتى لو كان على حساب الضيف، شكرًا على الاستضافة الحلوة دى".
ورد عليه الإعلامي رامي ضوان قائلًا: "الحوار حلو بوجودك يا أبو الشياكة والرقي والحلاوة كلها يا شقي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد استضافته ببرنامجه.. تعرف على رسالة حسن الرداد للإعلامي رامي رضوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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