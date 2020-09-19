شفاء زوجة الفنان عمر الشناوي من "كورونا"

عبرت شهد ابنة المنتج والموزع الراحل محمد حسن رمزي، عن سعادتها الشديدة بشفاء هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي من "كورونا"، حيث شاركت صورة برفقتها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وعلقت شهد على الصورة قائلة: "الحمد لله هند خفت من (كورونا).. وأخيرا اتقابلنا".
يذكر أن عمر الشناوي احتفل بعيد ميلاد زوجته، في أغسطس الماضي، كما وجه لها رسالة مليئة بكلمات رومانسية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر عمر الشناوي صورة جمعته بزوجته، وعلق عليها قائلاً :" عيد ميلاد سعيد يا ملكتي، يا رب نفضل طول العمر عائلة سعيدة، وانتي وسطنا بتاخدي بالك مننا كلنا لآخر حياتنا، انتي الحياة بالنسبة لي".
يذكر أن الشناوي شارك مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل ته عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
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