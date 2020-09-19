ابو الزيك يكتب: يلعن ابو تقل دم امك

بعض الناس في بلدنا أصبحوا بيستظرفوا زيادة عن اللزوم ومافيش حاجة بتحصل في البلد إلا وتلاقيهم نازلين استظراف وتريقة وحاجة آخر وقاحة وقلة أدب بصراحة .

آخر الإستظراف كان على السيدة المصرية المحترمة المعروفة إعلاميا بسيدة القطار ، هذه السيدة التي لم تتحمل إهانة كمسري القطار لعسكري مجند غلبان علشان مش قادر يدفع ثمن التذكرة وبادرت هذه السيدة بدفع قيمة التذكرة في موقف لا يمكن إلا أن نصفه بـ ( الجدعنة ) التي لم نجدها ولم يبادر بها أي شنب من الشنبات إللي كانوا معاها في نفس القطار .

ورغم إنها عملت كده بدافع إنساني بحت وغير باحثة عن شهرة أو تكريم إلا أن الشكر والتكريم اللي حصلت عليه من الدولة ممثلة في عدة جهات فتح عليها أبواب الإستظراف والتنمر وأصبحت مادة مستباحة على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي ( ربنا ياخدهم صفحة صفحة ) .

فالإستظراف مثلا خلاها مدرب كورة للزمالك وان قصة حياتها أصبحت مرشحة لمسلسلات رمضان ده غير إنهم خلوا الرئيس الأمريكي يكرمها ويعمل لها اشتراك مجاني لخط المنصورة شيكاغو .

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بذمتكم مش قلة أدب ووقاحة ضد سيدة لم تفعل إلا الخير ؟.

الغريبة إن التنمر و الاستظراف بيحصل مع أي حد وفي أي وقت دون مراعاة لأدنى قواعد احترام المشاعر والإنسانية ، وآخرها ما حدث مع الشاب البسيط بائع الفريسكا واللي برضه خد نصيبه من استظراف المستظرفين .

نفسي نحترم بعض ونبطل استظراف وتريقة على خلق الله ونفرق بين خفة الدم والوقاحة وقلة الأدب .

وبصراحة في كلمة محشورة جوه زوري نفسي أقولها لكل مستظرف ومستظرفة ...

( يلعن ابو تقل دم أمك )