بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

وقالت داليا: «قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا».



يذكر أن داليا إبراهيم تعد إحدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة، ولعل من أبرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".