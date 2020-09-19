احمد زاهر يتصدر مؤشرات البحث في جوجل لهذا السبب

تصدر الفنان احمد زاهر مؤشرات البحث بموقع جوجل بعد مرور ساعات على عرض حلقته من برنامج معكم منى الشاذلي.

واستطاعت ليلي في بداية اللقاء هزم والدها أحمد زاهر في لعبة "هات من الصندوق"، بتمكنها بإخراج كل ما هو بالصندوق قبل والدها، قائلا : "البنت بدب ايدها الحاجة بترحلها على طول.. انا هيكسب وجيلك يا. ليلي". وانفعل الفنان احمد زاهر اثناء اللعبة بسبب خسارته من ابنته ليلي ومسك يدها بعنف قائلا "مش هتجبيه لا مش هتجبيه" فعلقت قائلة" ايدي يا بابا.. خربشني جوه الصندوق. وقالت" ليلي" انت باين هتكسب هتعملها ولا ايه.. وبابا هيطلع عضلاته علينا علشان عايز ينتصر ويكسب، لكن لولي تفوز بجدارة"، فرد أحمد زاهر "ماشي بت ليلى لينا بيت يلمنا".



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