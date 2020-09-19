وحشتني.. لقاء الخميسي تعيد ذكرياتها مع الراحل سامي العدل

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ويشار الى ان سامي العدل توفى يوم 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 73 عاما.
بعد صراع مع مرض القلب ظل على أثره لمدة شهر بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، رحل الفنان سامي العدل، الذي ولد في الثاني من شهر نوفمبر من عام 1946 في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
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