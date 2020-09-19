نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريان كرنستون يظهر في الإعلان الترويجي لأحدث اعماله السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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ظهر النجم بريان كرينستون الشهير بدوره في مسلسل بريكنج باد، في الاعلان الترويجي لأحدث فيلم سينمائي يظهر به، وهو فيلم your honor.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الترويجي للفيلم، الذي تدور احداثه حول قاضي يحاول التستر على حادثة مأساوية كان لنجله دور رئيسي بها، وتسببت في مقتل اشخاص.

فيتخلى كرينستون عن شرف بمهنة القضاة، ويحاول طمس حقيقة الحادث ليضمن نجاة نجله من العقاب.



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