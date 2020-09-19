نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجي ويلر تكشف سر شخصية "جانيس" من مسلسل فريندز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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تحدثت النجمة الكوميدية ماجي ويلر عن شخصيتها في مسلسل فريندز، الشهيرة باسم جانيس، في جوار نقلته صحيفة ديلي ميل عن النجمة البالغة من العمر 59 عام.

وقالت ويلر ان السر في الصوت المزعج لشخصية جانيس كان فقط لتجسيد الدور وانها في العادة لا تتحدث بهذه النبرة الحادثة من الصوت.

واضوحت انها ابتكرت هذه النبرة خلال قيامها بتجربة اداء الدور ما جعلها تنجح في اقتناصها وكان لها في كل موسم ظهور خاص.



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