سوتيجي: ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم قابل...

أعلنت أكاديمية سوتيجي Sotigui عن ترشيح الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان " فيسباكو" ببوركينا فاسو، وهو من أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.

يقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت 14 نوفمبر، وسوف يتم التصويت بين 30 سينمائيا من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ 10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضًا على موقع الأكاديمية على الإنترنت لمدة شهر.

وأعلن رشوان عن سعادته باختيار حنان للترشح لهذه الجائزة الهامة، متمنيا لها الفوز لأنها ممثلة قديرة أثبتت عبر سنوات قليلة موهبتها وقدرتها كممثلة متنوعة الأدوار، وأن دورها في فيلم "قابل للكسر" كان بمثابة تحدٍ لها كممثلة واستطاعت أن تقهر هذا التحدي بفهمها العميق للدور وقدرتها الرفيعة على الأداء الدقيق لتفاصيل الشخصية.