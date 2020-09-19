روبيرت باتينسون يعود لتصوير باتمان بعد تعافيه من كورونا

أحمد جمال أحمد

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عاد النجم الشاب روبيرت باتينسون لتصوير مشاهد فيلم الرجل الوطواط بعد ان كان قد توقف التصوير، بسبب اصابته وبعض فريق عمل الفيلم بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن باتينسون ظهر من جديد في موقع تصوير الفيلم الذي كان قد طرح الإعلان الاول له، وتلقى سخرية واسعة من العديد من محبي هذه الشخصية.

وطالب الملايين من عشاق باتمان بعودة بين افليك لتجسيد الشخصية في اجزاء جديدة بالتزامن مع نجاح شخصية الجوكر التي جسدها واكين فينيكس.



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