أحمد جمال أحمد

Advertisements

نشرت النجمة جينفر لوبيز لقطات جديدة من احدث جلسة تصوير تجريها لماركتها الخاصة من الاحذية للترويج لأحدث اصدارات الماركة لموسم الشتاء.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت في معظمها جينفر شبه عارية، تتحدى الزمن برشاقتها وهي في عمر الواحدة والخمسون.

وحصدت اللقطات تفاعلا كبيرا من متابعي جينفر على منصة التواصل الاجتماعي، انتسجرام عبر حسابها الخاص.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جينفر لوبيز تظهر في جلسة تصوير جريئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.