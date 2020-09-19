نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغير في ملامحها.. شاهد داليا إبراهيم بعد الحجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الفنانة داليا إبراهيم، ارتداء الحجاب، وذلك بعد أعتزالها عالم التمثيل الذى منذ فترة. ونشرت داليا إبراهيم، صور لها وهي ترتدي الحجاب عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" داخل إحدى الكافيهات في مصر. وظهر تغير ملامح كبير في وجه داليا إبراهيم، بعد ارتداء الحجاب، كما أنها اصبحت بوزن زياده، "وكانت ترتدي ملابس باللون الأسود، كما أن تفاعل الجمهور مع ظهورها بشكل كبير.

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