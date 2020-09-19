بهذه الكلمات.. أحمد فلوكس يقدم نصيحة إلى كل محبيه وجمهوره

يحرص الفنان أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، اعتمد فيها على إطلالة رسمية، حيث ارتدى بليزر أسود وبنطلون أبيض، من إمام سيارته، وعلق قائلاً"الجواهر فى الناس لا في الحجر، والنور فى القلب لا فى العينين، والفخر فى الأدب لا فى النسب، والصبر فى البؤس لا فى النعم..صباح السعادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.