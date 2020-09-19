محمد مكاوى يتعرض لحادث سير مروع..وينشر الصور الأولى بعد نجاته

نشر الفنان محمد مكاوى صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد مكاوى فى الصورة مصاب بكسور وجروح إثر تعرضه لحادث سير بسيارته أمس الجمعة . وعلق محمد مكاوى على الصورة:" الحمد لله". وعلقت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن :"نتمنى لك الشفاء العاجل". اقرأ أيضًا: وكانت آخر أعمال محمد مكاوي مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، تأليف أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف

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