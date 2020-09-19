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بعد داليا إبراهيم.. فنانة شهيرة تبدي نيتها في ارتداء الحجاب

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تفاعلت فاتن فتحي -الشهيرة بـ الفنانة نادية العراقية- مع منشور الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي أعلنت فيه الأخيرة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من إعلانها اعتزال الفن. 
وعلقت الفنانة نادية العراقية، على صورة داليا إبراهيم -التي ظهرت فيها بالحجاب- قائلة: «كسبتي الآخرة عقبالي»، لتشير «العراقية» من خلال التعليق إلى نيتها وعدم امتناعها من إرتداء الحجاب. 

يأتي ذلك بعدما ظهرت داليا إبراهيم، في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شئ. 

وكانت، داليا إبراهيم، أعلنت في أخر شهر يونيو الماضي، عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت «داليا» العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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