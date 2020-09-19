صلاح عبد الله: اتمنوا الخير لأنفسكم ولأهلكم الخير

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له.

وعلق صلاح عبد الله: " صباح الخير على عيونكم ماتشوفش غير الخير وأحلى صباح على قلوبكم عمرانة رحمة وخير وصباح صلاح بيقولكم:إتمنوا الخير لنفسكم، ولأهلكم،والغير #والصباح_دا_لمين؟!#طبعًا_للحلوين#فقط_لاغير".

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من جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.